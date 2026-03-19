جهاد حسام الدين ترزق بتوأم وتقيدهما باسم شقيقها عباس في الحلقة الأخيرة من إفراج

تشهد الحلقة الأخيرة نهاية سعيدة وتُرزق عايدة (جهاد حسام الدين) ببنتين توأم، وتختار أن تُطلق عليهما اسمي "رنا" و"فريدة"، تخليدًا لذكرى ابنتي شقيقها عباس (عمرو سعد) اللتين فقدهما، ولم تكتف بذلك، بل اتخذت قرارًا بأن تُنسب الطفلتان إلى عباس، في دلالة عميقة تعكس وفاءها له، ورفضها لأن يحمل التوأم اسم والدهما شداد (حاتم صلاح)، الذي نال عقابه على ما ارتكبه من أفعال دمرت العائلة.



تُعد شخصية عايدة، التي جسدتها جهاد حسام الدين في مسلسل إفراج، واحدة من أكثر الشخصيات إنسانية وعمقًا، إذ مثّلت نموذجًا حيًا للتضحية والصمود في مواجهة الأزمات، فعلى مدار الأحداث، عاشت عايدة صراعًا داخليًا قاسيًا بين مشاعرها تجاه شداد وولائها المطلق لعائلتها، لتثبت في كل موقف أنها مستعدة للتخلي عن راحتها وسعادتها الشخصية من أجل حماية من تحب.



ولم تكن هذه التضحية وليدة اللحظة، بل امتدت منذ سنوات، حين اضطرت لتحمّل مسؤوليات تفوق طاقتها، فكانت السند لوالدتها، والأم البديلة لابن شقيقها. ومع نهاية الأحداث جاء قرارها بنسب أطفالها لشقيقها عباس، ليحمل أبعادًا إنسانية مؤثرة، إذ يؤكد انتصار القيم الأخلاقية والروابط العائلية على كل ما عداها، ويُبرز قوة عايدة في إعادة تشكيل مصيرها ومصير أبنائها بما يتماشى مع قناعاتها.

وفي مشهد دافئ، تتلقى عايدة التهاني من كراميلا (تارا عماد)، حيث يتبادلان كلمات المحبة والدعم، في لحظة تُجسد عمق العلاقات الإنسانية التي نجت من قسوة الأحداث.



مسلسل "إفراج" من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، وبطولة النجم عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، جهاد حسام الدين، أحمد عبد الحميد، سما ابراهيم، دنيا ماهر وعبد العزيز مخيون وعلاء مرسي.