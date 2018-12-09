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اقتصاد

أبو العينين: مصر تضع بصماتها على القارة الأفريقية فى 2019

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 12:26 ص
صدى البلد
علياء فوزى و محمد يحيى
قال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى: إن تنظيم المؤتمراتِ الدولية أصبح سمةً مميزة لمصر؛ حيث تحقق كثيرًا من الأغراض السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مشيرًا إلى أن مشاركة عددٍ من الرؤساء الأفارقة بمنتدى أفريقيا 2018 أعطى رسالةً بأن هناك إرادةً سياسيةً لتنمية القارة. 

وأضاف أبو العينين، لـ«صدى البلد»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته أعطى ملامح سريعة للنهوض بأفريقيا عبر وجود بنية أساسية جيدة؛ فضلًا عن دور الشباب فى التنمية، والتعاون مع الاتحاد الأوروبى وجذب أصحاب التكنولوجيا للعمل بالقارة.

وتابع: «القارة بحاجة لمبادرات غير تقليدية، ودراسات حقيقية لتعظيم ثراواتها، وتصنيع الخامات الأولية لعمل قيمة مضافة بدلًا من تصديرها، وهذا يحتاج تنشيط التجارة البينية بين الدول الأفريقية، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية والجماعية بشكل أكبر». 

وأكد أبو العينين، أن القارة الأفريقية بحاجة إلى ثورة معلوماتية لتعظيم صناعات المستقبل وأهمها البتروكيماوية والرخام والمناجم والمحاجر؛ إضافة إلى المعادن الثمينة الموجودة بأفريقيا.

وأشار أبو العينين، إلى أن أفريقيا بدأت التحرك نحو التنمية، وهناك أطماعٌ فيها من دول العالم، لذا لابد أن تكون هذه الحركة مدروسة، مؤكدًا أن مصر ستضع بصماتها على القارة الأفريقية فى 2019 من خلال تولي الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقى فى دورته القادمة.
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