أمريكا: نعارض بشدة وقف دعم التحالف بقيادة السعودية في اليمن

قال مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة ترى أن اليمن بعد الحرب الأهلية يجب ألا ينطوي على أي تهديد مدعوم من إيران للسعودية والإمارات.



وأكد المسئول أن الإدارة الأمريكية تعارض بشدة وقف دعم التحالف بقيادة السعودية في اليمن.



وأضاف تيموثي ليندركينج نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج أن الولايات المتحدة تشجع الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على التواصل الكامل في محادثات السلام الجارية حاليا في السويد.



وانطلقت المشاورات حول الأزمة اليمنية يوم الخميس الماضي، في السويد.