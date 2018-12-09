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الرئيس السيسي يشهد الافتتاح الرسمي لمنتدى أفريقيا 2018

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:25 ص
صدى البلد
كـريـم الخـطيب
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الجلسة الافتتاحية الرسمية لأعمال منتدى أفريقيا 2018 المنعقد حاليا بشرم الشيخ.

ويشارك منتدى شباب العالم 2018 في فعاليات مؤتمر أفريقيا 2018، وذلك من خلال دعوة 100 من رواد الأعمال فى أفريقيا للحضور والمشاركة في يوم شباب رواد الأعمال (YED)، والذى يوفر للشباب الصاعد فى القارة فرصة عرض أفكارهم وسط حضور متنوع من المستثمرين والشخصيات العامة، بالإضافة إلى صقل مهاراتهم عن طريق المشاركة في بعض ورش العمل.

ويهدف منتدى الاستثمار أفريقيا 2018 الى تحفيز الاستثمار فى القارة الأفريقية، وينعقد هذا العام فى ظل تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019.
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