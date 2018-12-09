بدء اختبارات وظائف شركة مياه البحر الأحمر



بدأت اليوم اختبارات الوظائف الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الاحمر والخاصة بمسابقة الوظائف التى تم الإعلان عنها مؤخرا، حيث يتم اجراء الاختبارات بقصر ثقافة الغردقة ومكتبة مصر العامة تحت إشراف كامل على لجان الاختبارات .



وتستمر الاختبارات التحريريه على مدى خمسه أيام فى الفترة من اليوم الأحد الموافق 9 ديسمبر وحتى الخميس 13 ديسمبر لوظائف اخصائى موارد بشريه ومحاسب مالى واخصائى امن وامين مخزن وسكرتير تنفيذى وفنى تشغيل وكيميائى صرف ومراقب امن واخصائى زراعي واخصائى نظم ومعلومات وحرفى وسائق.



وأشار المهندس يحيى صديق رئيس شركة مياه البحر الأحمر غلى أن هناك رقابة كاملة على لجان الاختبارات، للتأكد من سلامة الإجراءات، وعدم وجود معوقات تؤثر على المتقدمين للاختبارات حيث يتم إجراء الاختبارات بنظام المجموعات على مدى الاسبوع.