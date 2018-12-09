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رياضة

برشلونة يستعد لضم هاري كين بمبلغ خيالي

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 12:29 م
صدى البلد
إسراء أشرف
يستعد نادي برشلونة الإسباني، خلال الفترة المقبلة، للتعاقد مع الدولي الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام هوتسبير، مقابل مبلغ خيالي.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن نادي برشلونة الإسباني، بدأ عملية البحث عن بديلًا للاعب الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم الفريق، والذي يقترب من اتمام عامه الـ32، بسبب الصعوبات التي يواجها في الكامب نو.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن هاري كين نجم توتنهام، والذي سيواجه برشلونة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، هو الخيار الأول للفريق الكتالوني بقائمة المرشحين.

وأكدت "ديلي ستار"، في تقريرها أن النادي الكتالوني، سيقوم بتقديم عرضًا خياليًا يصل إلى 200 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات نجم توتنهام.
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