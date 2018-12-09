ناقد فني: يحيى الفخراني أفضل ممثل فى 2018 بمسلسل بالحجم العائلي

قال الناقد محمود قاسم، إن الفنان يحيى الفخرانى يستحق لقب أفضل ممثل فى دراما رمضان هذا العام، وذلك من خلال مسلسل "بالحجم العائلى" الذى قامت بإخراجه هالة خليل.



وأضاف قاسم فى تصريح لـ "صدى البلد" قائلا : يحيى الفخرانى استطاع فى هذا العمل أن يقدم لنا الجو العائلى الذى نفتقده وبرع من خلال ادائه السلس ان يحقق نجاحا كبيرا، فضلا عن أنه قدمه بشكل كوميدى.



يذكر أن مسلسل "بالحجم العائلى" يقوم ببطولته يحيى الفخراني ويسرا اللوزى وميرفت أمين وليلى عز العرب وأحمد مجدي وتأليف محمد رجاء وإخراج هالة خليل.