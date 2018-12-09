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فن

شاهد .. إطلالة كاجوال لـ روجينا على حمام السباحة

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 05:35 م
صدى البلد
محمد بدران
حرصت الفنانة روجينا، على مشاركة جمهورها بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "روجينا" في الصور بإطلالة جذابة مميزة وهي تجلس على حمام السباحة مرتدية ملابس كاجوال، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

يُذكر أن آخر أعمال روجينا مسلسل "كلبش 2"، مع النجم امير كرارة ، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.
شاهد .. إطلالة كاجوال لـ روجينا على حمام السباحة
شاهد .. إطلالة كاجوال لـ روجينا على حمام السباحة
شاهد .. إطلالة كاجوال لـ روجينا على حمام السباحة
شاهد .. إطلالة كاجوال لـ روجينا على حمام السباحة
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