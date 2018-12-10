الداخلية تضبط 743 قضية تموينية خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة عدة حملات امنية بمديريات الأمن لمتابعتها الأسواق.



اسقرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 743 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها "مواد بترولية ، إسطوانات بوتاجاز ، دقيق مدعم، مخالفات مخابز ، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائى وغير غذائى ، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف ، ألعاب نارية".



وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية .