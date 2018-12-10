بعد إغلاقه 4 سنوات لتطويره.. وزير الثقافة ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان قصر ثقافة دسوق الجديد بتكلفة 15 مليون جنيه.. وهؤلاء فنانون وشعراء انطلقوا من هنا إلى الشهرة والأضواء

- قصر ثقافة دسوق يقع على مساحة 1200 متر مربع

- يضم مسرحًا يتسع لـ 650 مشاهدًا.. وقاعات للفنون التشكيلية - خشبة مسرح قصر ثقافة دسوق سر نجاح الفنان علاء مرسي





بعد إغلاق دام 4 سنوات بسبب عمليات الترميم والتطوير به.. تشهد محافظة كفر الشيخ حدثًا ثقافيًا كبيرًا، حيث تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، يرافقهما الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، قصر ثقافة دسوق بعد تطويره وإعادة تأهيله.





ويحضر الافتتاح النائب محمد عبد الرحمن الشهاوي، والدكتور عمرو دوير، والنائب سيد أحمد عيسي، والنائب أحمد الطنطاوي، أعضاء مجلس النواب عن دائرة دسوق وقلين، وهشام يوسف، وكيل وزارة الثقافة بكفر الشيخ، وعددًا من القيادات التنفيذية والشعبية.





وقالت وزيرة الثقافة إن قصر ثقافة دسوق، يعد درة جديدة تضاف إلى تاج الثقافة المصرية المستمرة فى تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى نشر التنوير فى ربوع الوطن، والوصول بالرسالة السامية إلى مختلف الأقاليم لتحقيق العدالة الثقافية.





وأشارت "عبد الدايم" فى بيان لها، إلى أن قصر ثقافة دسوق يأتى كنافذة فنية وفكرية تضم مختلف ألوان الإبداع، وتعمل على تبنى مواهب أبناء محافظة كفر الشيخ وتوجيه طاقات شبابها إلى مسارات تعود بالإيجاب على محاور التنمية المستدامة للدولة .





قصر ثقافة دسوق مُقام على مساحة 1200 متر وتم تطويره وإعادة تأهيله ليتناسب ويخدم الانشطة الثقافية والفنية لأبناء المحافظة حيث يضم مسرحًا يتسع لـ 650 مشاهدًا، ونوادي لتكنولوجيا المعلومات، وقاعات للفنون التشكيلية، الآلات الشعبية، نادى أدب، مرسمًا، مكتبة للأطفال، مكتبة عامة.





وتخرج بين جدران قصر ثقافة دسوق عدد كبير من الشعراء والمفكرين والمثقفين من بينهم، الروائي الكبير أمين يوسف غراب، كاتب وروائي راحل، كتب للسينما أكثر من 25 فيلمًا، من أشهرهم فيلم "أشياء لا تشترى"، وكرم مطاوع، ممثل ومخرج، عمل بالمسرح في الستينات وسطع اسمه بين كوكبة من المبدعين أمثال سعد أردش وألفريد فرج، من أشهر أعماله من المسرحيات يا بهية وخبريني ووطني عكا، ومن الأفلام سيد درويش وامرأة للأسف.





وكذلك الممثل الراحل محمد الدفراوي، ممثل راحل، أشتهر بتمثيل دور الشرير الأنيق والمثقف الإيجابي، من أشهر أعماله: ذئاب الجبل ومحمد رسول الله، والمطرب الراحل محمد رشدي، من أشهر من تغنوا بالأغنية الشعبية والموال، والفنان الكوميديان الكبير، علاء مرسي، ممثل كوميدي، والذي أكد في أكر من مناسبة أنه يدين بالفضل لخشبة مسرح قصر ثقافة دسوق التي جعلت منه فنانًا كبيرًا.





جدير بالذكر أن مدينة دسوق زاخرة بالشعراء والمثقفين حيث من أبنائها، الدكتور، كمال محمد بشر، أستاذ متفرغ بكلية دار العلوم، و الأمين العام لاتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية، ونائب رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وعضو مجمع اللغة العربية بدمشق، و روحية حسن القليني، شاعرة فصحى راحلة، ويطلق عليها "صاحبة الهوى العذري والتصوف"، من دواوينها الشعرية "أنغام حالمة" و"الحب والوفاء".



