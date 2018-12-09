حنان مطاوع تكشف أسرارا عن حياة والدها كرم مطاوع

علقت الفنانة حنان مطاوع، ابنة الفنان الراحل كرم مطاوع، على ذكرى رحيل والدها والتي تحل اليوم قائلة "هو الحب الأول في حياتي والقدوة الحقيقية".



وأضافت في تصريحات هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، انها مازلت تفتخر وتتباهى بأعماله الفنية على مستوى العالم وليس داخل مصر فقط.



وأوضحت ان القيمة المتواجدة بداخلها سواء فنية أو شخصية هي من مكتسبات والديها "كرم مطاوع ، وسهير المرشدي".



وأعربت عن تمنياتها باستكمال مشوار والدها الفني والخيري في حياته الشخصية، وتحقيق النجاحات التي تظل خالدة في عقول المصريين.