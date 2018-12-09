حكم مصرى ضمن أفضل 10 حكام لكرة الصالات عالميا فى عام 2018

اختار موقع Futsal world المتخصص في التصنيف السنوى لكرة الصالات الحكم المصرى الدولى محمد حسن ضمن أفضل 10 حكام فى اللعبة عن عام 2018.



وقال محمد حسن فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": الحمد لله تم اختياري ضمن أفضل 10 حكام في كرة الصالات في العالم 2018 من الموقع المتخصص فى لعبة كرة الصالات ودعواتكم في الترتيب النهائي.



وأضاف : كل عام يقوم المسؤولون عن اختيارات كرة الصالات في جميع المجالات باختيار أفضل مدرب وأفضل لاعب وحارس مرمى وغيرهم على أن يتم التصويت من جميع القائمين علي اللعبة في شتى أنحاء العالم فضلا عن المسئولين عن التطوير في الفيفا من الحكام والمدربين.



يذكر أن الحكم الدولى المصرى أدار المباراة النهائية فى أولمبياد الأرجنتين لكرة الصالات الأخير بين منتخبى البرازيل وروسيا.

