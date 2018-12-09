مصر تضيف 9 ميداليات ذهبية و3 فضيات في البطولة العربية لرفع الأثقال للناشئين

أضافت رباعو مصر تسع ميداليات ذهبية في البطولة العربية لرفع الاثقال للناشئين المقامة في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة.
نجح عبد الرحمن على، لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، في الحصول على 3 ذهبيات في منافسات وزن 55 كجم تحت 17 سنة بالبطولة، كما حصل محمود شكرى على 3 ذهبيات - في نفس الوزن - بمنافسات 20 سنة في الخطف والكلين والمجموع، بينما حصد حلمي عبد الباري 3 فضيات في وزن 49 كجم وعبد الرحمن وحيد على 3 ذهبيات.
وكانت اللاعبتان منار السيد وسماح عابدين حققتا ست ميداليات ذهبية في وزنى 40 كجم و45 كجم تحت 17 سنة.
نجح عبد الرحمن على، لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، في الحصول على 3 ذهبيات في منافسات وزن 55 كجم تحت 17 سنة بالبطولة، كما حصل محمود شكرى على 3 ذهبيات - في نفس الوزن - بمنافسات 20 سنة في الخطف والكلين والمجموع، بينما حصد حلمي عبد الباري 3 فضيات في وزن 49 كجم وعبد الرحمن وحيد على 3 ذهبيات.
وكانت اللاعبتان منار السيد وسماح عابدين حققتا ست ميداليات ذهبية في وزنى 40 كجم و45 كجم تحت 17 سنة.