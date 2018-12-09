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رياضة

مصر تضيف 9 ميداليات ذهبية و3 فضيات في البطولة العربية لرفع الأثقال للناشئين

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 11:55 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
أضافت رباعو مصر تسع ميداليات ذهبية في البطولة العربية لرفع الاثقال للناشئين المقامة في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة.

نجح عبد الرحمن على، لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، في الحصول على 3 ذهبيات في منافسات وزن 55 كجم تحت 17 سنة بالبطولة، كما حصل محمود شكرى على 3 ذهبيات - في نفس الوزن - بمنافسات 20 سنة في الخطف والكلين والمجموع، بينما حصد حلمي عبد الباري 3 فضيات في وزن 49 كجم وعبد الرحمن وحيد على 3 ذهبيات.

وكانت اللاعبتان منار السيد وسماح عابدين حققتا ست ميداليات ذهبية في وزنى 40 كجم و45 كجم تحت 17 سنة.
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