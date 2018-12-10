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نائب رئيس هيئة البترول: أسعار البنزين ممكن أن تنخفض في حالة واحدة.. فيديو

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 04:38 ص
طارق موسى
أكد الدكتور مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، أن أسعار البنزين فى مصر من الممكن أن تشهد انخفاضا في حالة انخفاض سعر برميل النفط عالميًا، موضحًا أن وصول سعر البرميل العالمي لـ32 دولارا يترتب عليه انخفاضا محليًا.

وأضاف - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" أن تحريك أسعار المحروقات هذا العام في مصر مع السنة المالية الجديدة مرتبط بسعر التكلفة.

واوضح أنه إذا انخفضت أسعار النفط عالميا لفترات طويلة تقل عن السعر الموضوع في الموازنة العامة للدولة أو الخطة فلن تشهد أسعار المواد البترولية تحركا جديدا.
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