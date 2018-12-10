الفنان شريف الدسوقي أفضل ممثل بـ القاهرة السينمائي في ضيافة صدى البلد.. اليوم

يستضيف "صدى البلد" مساء اليوم، الاثنين، الفنان شريف الدسوقي، الحاصل على جائزة أفضل ممثل فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 40 لعام 2018.



ومن المنتظر أن يتم تكريم "شريف" عن دوره في فيلم "ليل خارجي"، كواحد من الأبطال الثلاثة الذين تدور حولهم الأحداث، كما يتحدث أيضا عن تفاصيل حياته قبل دخوله الوسط الفني، ودور والده في حياته، وأعماله الجديدة المقبلة.