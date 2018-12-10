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أماني عصفور: 22 مليار دولار حجم التجارة البينية بين دول القارة الأفريقية.. فيديو

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 09:46 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قالت أمانى عصفور، رئيس مجلس أعمال دول الكوميسا، إنها طالبت رؤساء الدول والحكومات بتخصيص نسبة محددة للمرأة فى المناصب الحكومية، لافتة إلى أن مجلس أعمال الكوميسا يعمل على تهيئة البيئة الملائمة بالقطاع الخاص.

وأضافت "عصفور"، خلال حديثها ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الاثنين، أن 30% من كل المناقصات الحكومية تذهب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة المرأة، مشيرة إلى أن حجم التجارة البينية بين دول القارة الأفريقية بلغت 22 مليار دولار.

وأوضحت أنه تم تدريب أكثر من 480 شركة خاصة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكى يكون لديها قدرة خاصة على العمل في بيئة ملائمة.

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