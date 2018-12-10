وزراء الاتحاد الأوروبي يأملون في موافقة برلمان بريطانيا على اتفاق بريكست

يأمل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون في بروكسل اليوم في أن يوافق البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج من التكتل الذي تفاوضت عليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي.



وفي الوقت الذي يصل فيه الوزراء لحضور المحادثات قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين بأنه يمكن للحكومة البريطانية اتخاذ قرار من جانب واحد بالعدول عن الانسحاب دون استشارة باقي الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.



وقال جوزيب بوريل وزير خارجية إسبانيا للصحفيين لدى دخوله الاجتماع "هذا هو أفضل اتفاق يمكن التوصل إليه" وأضاف "هذا أفضل اتفاق والموافقة عليه ستكون أمرا جيدا لكن الأمر يرجع لهم بالتأكيد".



وأكد هايكو ماس وزير الخارجية الألماني ذلك قائلا "آمل أن تُتخذ قرارات جيدة هذا الأسبوع في لندن بإعمال العقل إلى أقصى حد".



ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد في 29 مارس آذار 2019 لكن هناك معارضة واسعة النطاق لاتفاق الخروج الذي تفاوضت عليه ماي مع الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن يرفض البرلمان البريطاني الاتفاق غدا الثلاثاء وهو ما سيعني المزيد من المفاوضات أو تأجيل الخروج من أو الإطاحة بماي إلى جانب احتمالات أخرى.



والاحتمال الأسوأ للطرفين هو خروج بريطانيا دون اتفاق يحد من تبعات ذلك على التعاون التجاري والاقتصادي والأمني.