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منوعات

نائب لبناني يطالب بقطع رأس راغب علامة.. وضجة على مواقع التواصل

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 02:55 م
صدى البلد
عزة عاطف
طالب أحد نواب البرلمان اللبناني «حكمت ديب» عضو كتلة "لبنان القوي" بقطع رأس الفنان راغب بعد إطلاق أغنيته "طار البلد" التي أطلقها منذ أيام على موقع يوتيوب منتقدًا بها حال بلده لبنان. 

وقد طار البلد بالفعل من الغضب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر من معجبي علامة وكذلك الفنانين والإعلاميين، واحتل هاشتاج #راغب_علامة التريند في حالة تضامن معه ضد الديب بعد تصريحه "هايدا لازم يطير راسه، شو يعني طار البلد، شو هاللامسئولية!".

وفي رد الفنان راغب علامة عبر حسابه الشخصي بتويتر "بوجود نواب يهددون بقطع رأسنا ويتصرفوا علنا ك دواعش.. أكيد طار البلد..انت خفت من آغنيتي وعم تهددني..انا ما بخاف من تهديدك لكني الآن أقدم إخبار الى فخامة الرئيس ودولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس سعد الحريري وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بأن حكمت ديب هددني بقطع رأسي. 

وقد غرد الفنان عاصي الحلاني فارس الغناء العربي قائلًا "لن تنبعث شرارة الإصلاح في هذا الظلام الحالك إلا إذا تعلمت الشعوب وحافظت على حقوقها ودافعت عنها بالثورة القائمة على العلم والعقل وتقبل الآخر وليس يا سعادة النائب من خلال تقطيع الرؤوس، نحنا بلد ديمقراطي ولنا الحق في التعبير والتغير، وما منوطي راسنا الا للي خلقنا". 

بينما علق بغضب خالد علامة نجل الفنان اللبناني على حسابه موجهًا كلامه للديب "راغب علامة ما بخاف من واحد متلك، راغب علامة طير البلد بالأغاني وإنتوا طيرتوها بالسرقة والفساد، وجرب تقرب لوالدي لتشوف الشعب اللبناني شو راح يعمل فيك".

وشارك الإعلامي علي جابر رئيس قنوات إم بي سي برسالة داعمة لراغب علامة "عزيزي النجم الكبير والصديق راغب، انت سخرت فنك الراقي لخدمة بلدك وأهله بينما كثر من الفنانين عم يدفنوا رأسهم في الرمل، شو الفن اذا ما كان لخدمة الناس واذا ما عبر عن وجعها، انت فنان حقيقي والآخرين رسوم متحركة".

ومن كلمات الأغنية التي أثارت الضجة "خلص الحكي .. خلص الحكي وعم نشتكي ما في حدا سامع .. والمعركة المعركة عم تبدي صار الوطن واقع .. خلص الحكي ومش بالبكي بيرجع وطن ضائع .. بيكفي حكي بيكفي حكي صار الوطن واقع".
نائب لبناني يطالب بقطع رأس راغب علامة.. وضجة على مواقع التواصل
نائب لبناني يطالب بقطع رأس راغب علامة.. وضجة على مواقع التواصل
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