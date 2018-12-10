ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط مدير محطة وقود استولى على 22 مليون لتر مواد بترولية.. فيديو

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 04:38 م
صدى البلد
مصطفى الرماح - محمد صبرى
شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن المختلفة عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 79 قضية تموينية، وجاء أبرزها ضبط المدير المسئول عن محطة وقود لتموين السيارات كائنة بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان أول بالشرقية، لتلاعبه بالعدادات السرية الخاصة بطلمبات المحطة، وحيازته وتجميعه واستيلائه على كميات كبيرة من المواد البترولية المُدعمة من قبل الدولة قدرها (22,349,330) مليون لتر سولار ببيعها فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

كما شملت ضبط مالك مخزن "بدون ترخيص" لتجارة السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية ، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من الجبن الأبيض قدرها 7,200 طن معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتحتوى على ديدان "حية وميتة" وفقًا لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق لتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

وضبط مالك ثلاجة "غير مرخصة" لتجارة السلع الغذائية كائنة بدائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة، لحيازته وتجميعه كمبيات كبيرة من اللحوم ومصنعاتها قدرها 2 طن (مقطعات لحوم – مفروم لحوم – عجينة حوواشى) معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وفقًا لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباحًا غير مشروعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية، ومخازن السلع والمواد غير المرخصة ، وفى إطار جهود ضبط الأسواق، ومكافحة جرائم الغش التجارى.
loading...

ترشيحاتنا

أنغام: عمرو دياب شارك في تلحين أغنيتى الجديدة.. فيديو

الغيابات تضرب الإسماعيلى قبل مواجهة الرجاء بالبطولة العربية

ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات بالبحيرة

حقيقة طلاق معز مسعود وشيري عادل

الأرصاد تحذر من احتمالية سقوط أمطار مع نشاط للرياح.. فيديو

نائب لبناني يطالب بقطع رأس راغب علامة.. وضجة على مواقع التواصل

الأهلي يفوز على نجوم السادات 7-0 وديًا

هاشتاج الدوري يا أهلى يتصدر تويتر.. ومغردون : يغيب غيبته ويرجع بهيبته

الإصابات تضرب دفاع الأهلى قبل انطلاق دورى أبطال إفريقيا

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مؤمن زكريا

وزيرة الأمن الأمريكي الداخلي تزور القاهرة اليوم

طالب ثانوى يشعل النيران فى زميله بمدرسة بالأقصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكوام القمامة تحتل أبو النمرس.. والأهالى: تعبنا من الروائح الكريهة..صور

قصر ثقافة دسوق يعود لنشر التنوير في كفر الشيخ بعد إغلاق 4 سنوات.. صور

انطلاق مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة بحضور وزيري الكهرباء والبترول .. صور

فى عيد ميلادها .. شاهد إطلالات غير تقليدية لـ حليمة بولند

كارول سماحة بإطلالات لافتة فى ديو المشاهير.. صور

فيديو

شاهد..مواطنون عن مكافأة نهاية الخدمة للزوجة: هيرفع نسبة الطلاق
نادية مراد بعد تسلمها نوبل: لا توجد أى جائزة تعيد للإيزيديين كرامتهم.. فيديو
السترات الصفراء تصل ألمانيا.. فيديو
التضامن: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 21 دور رعاية مخالفة.. فيديو
شاهد..رئيس فنزويلا يدلي بصوته في انتخابات المجالس البلدية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟