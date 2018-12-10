ضبط مدير محطة وقود استولى على 22 مليون لتر مواد بترولية.. فيديو

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن المختلفة عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمى.



أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 79 قضية تموينية، وجاء أبرزها ضبط المدير المسئول عن محطة وقود لتموين السيارات كائنة بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان أول بالشرقية، لتلاعبه بالعدادات السرية الخاصة بطلمبات المحطة، وحيازته وتجميعه واستيلائه على كميات كبيرة من المواد البترولية المُدعمة من قبل الدولة قدرها (22,349,330) مليون لتر سولار ببيعها فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحًا غير مشروعة.



كما شملت ضبط مالك مخزن "بدون ترخيص" لتجارة السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية ، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من الجبن الأبيض قدرها 7,200 طن معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتحتوى على ديدان "حية وميتة" وفقًا لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق لتحقيق أرباحًا غير مشروعة.



وضبط مالك ثلاجة "غير مرخصة" لتجارة السلع الغذائية كائنة بدائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة، لحيازته وتجميعه كمبيات كبيرة من اللحوم ومصنعاتها قدرها 2 طن (مقطعات لحوم – مفروم لحوم – عجينة حوواشى) معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وفقًا لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباحًا غير مشروعة .



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية، ومخازن السلع والمواد غير المرخصة ، وفى إطار جهود ضبط الأسواق، ومكافحة جرائم الغش التجارى.