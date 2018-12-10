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رياضة

عقب الديربي السعودي.. الهلال يعود والنصر في إجازة

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 04:20 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
فتح البرتغالي خورخي خيسوس مدرب فريق الهلال ملف مباراة أحد الأربعاء المقبل، في لقاء مؤجل من الجولة الـ11 من الدوري المحلي، بسبب مشاركة الفريق الأزرق في كأس زايد للأندية الأبطال.

هذا، وعاود الفريق الهلالي تدريباته أمس الأحد بعد تعادله أمام النصر 2-2، أول أمس السبت في قمة الجولة الـ12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأجرى لاعبو الفريق الأزرق الذين شاركوا في اللقاء مرانًا استرجاعيًا، فيما أدى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا، تركز على الجوانب التكتيكية والفنية.

من جانبه، يعاود فريق النصر تدريباته اليوم الإثنين، بعد منح البرتغالي هليدر مدرب النصر المؤقت، إجازة للاعبين يوم الأحد.

ويستعد الأصفر العاصمي لمواجهة الرائد الجمعة المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز" في الرياض، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المحلي.

ويحتل الهلال المركز الأول في سلم الترتيب برصيد 29 نقطة، فيما يأتي النصر ثانيًا بـ26 نقطة.
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