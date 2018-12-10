إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بملوي المنيا

شهد الطريق الزراعي القاهرة أسوان أمام مركز ملوي جنوب المنيا وقوع حادث تصادم بين سيارتين أسفر عن إصابة 6 أشخاص.



تلقى اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث بوقوع حادث تصادم بملوي، وعلى الفور انتقل المقدم علاء جلال رئيس مباحث مركز ومعاونة الرائد أحمد رافت لفحص البلاغ



وتبين وقوع تصادم بين السيارة رقم8323 س – و – ب ملاكي بقيادة احمد . أ . ع حاصل علي ليسانس اداب وبصحبته 2 آخرين والسيارة رقم 6193ن – هـ - أ بقيادة صفوت . ف 35 سنة مما ادي الي اصابة 6 أشخاص من مستقلي السيارتين ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

