مارين لوبان: ماكرون لا يعترف بأنه سبب الاحتجاجات

شنت مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف هجوما على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد خطابه المتلفز للشعب الفرنسي.



وقالت لوبان في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "لمواجهة التحديات .. ماكرون تراجع عن بعض أخطائه الضريبية وهذا أمر جيد .. لكنه رفض الاعتراف بأنه "البطل" المستهدف من الاحتجاجات".



كان الرئيس الفرنسي قد وعد بإجراء إصلاح للنظام الضريبي حتى يكون قادرا على مساعدة من يتقاضون أجورا ضعيفة، معلنا زيادة قيمتها 100 يورو في الحد الأدنى للأجور.