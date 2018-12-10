الحسيني : العاصمة الإدارية جاهزة لاستيعاب 1.5 مليون مواطن

قال العميد خالد الحسيني ، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة ، إن هناك استهدافا لنقل 51 ألف موظف من ديوان الوزارات الى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بحلول عام 2020 ، مؤكدا أنه يتم العمل داخل العاصمة بكل حزم من أجل الانتهاء في الوقت المحدد .



وأضاف خلال لقائه ببرنامج " اليوم " ، تقديم الإعلامي عمرو خليل وسارة حازم ، والمذاع عبر فضائية " دي إم سي "، إن المباني التي يتم تدشينها تتم على أعلى مستوى من الامكانيات ، مشيرا الي نقل مجلس النواب الى العاصمة بشكل جديد ومميزات عالية بحلول عام 2020 بالإضافة إلى نقل مقر رئاسة الجمهورية والحرس الجمهوري ".



وأوضح ان العاصمة جاهزة لاستيعاب 1.5 مليون مواطن على مساحة 40 ألف فدان ، بالإضافة إلى توفير 20 ألف وحدة سكنية لموظفي الدولة ، منوها بأن ميزانية العاصمة الإدارية الجديدة خارج ميزانية الدولة.

