ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الآثار تكشف آخر التطورات فى تحقيقات فيلم الهرم الإباحي

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:43 م
صدى البلد
حمزة شعيب
أكد الدكتور مصطفي وزيري، أمين عام المجلس الأعلي للاَثار، أنه سيتم تطبيق أقصى العقوبات على المسئول في واقعة الفيلم الإباحي حالة ثبوت صحته، موضحًا أنه يتم دراسة وتحليل الفيلم من قبل متخصصين للتأكد من صحته، ولكن الصورة التي عرضها الشاب الدنماركي ليست أصلية، "فوتوشوب".

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، تقديم عمرو أديب، أن صحوة رجال شرطة السياحة والآثار تساهم في منع محاولات شبه أسبوعية من قبل سائحين أجانب بتسلق الأهرامات، موضحًا أن النائب العام يجري تحقيقات واسعة حول المصور الدنماركي، أندرياس هفيد، صاحب الفيديو الإباحي فوق قمة هرم خوفو، وهناك كاميرات مراقبة في منطقة آثار الهرم يتم فحصها ومراجعتها، وتفريغها للتأكد من مدى صحة دخول الشاب الدنماركي المنطقة، وتصويره الفيلم الإباحي من عدمه.

جاءت هذه التصريحات تعليقا على حوار المصور الدنماركي، أندرياس هفيد، صاحب الفيديو الإباحي فوق قمة هرم خوفو، مع صحيفة «إكسترا بلاديت» الدنماركية، الذي كشف من خلاله كواليس التحضير لعمله المشين، الذي أثار عاصفة غضب عارمة في مصر، قائلًا: "الرجل يبحث عن الشهرة، ولم يجد أشهر من الهرم ليروج لنفسه عالميًا".

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان للعالم أجمع عن النتائج النهائية لما وصلت إليه التحقيقات في واقعة الفيلم الإباحي.
loading...

ترشيحاتنا

انفجار داخل ستوديو تامر أمين على الهواء.. فيديو

مجلس الأهلي يؤجل مناقشة ملف المدرب الجديد وهيكلة قطاع الكرة

خبير إلكتروني يحذر من رسالة مرحبا أنا مارك على ماسنجر.. فيديو

نائبة: الحكومة مش نافعة خالص والوزراء مبيحضروش اجتماعات البرلمان

تعب مفاجئ يجبر الخطيب على مغادرة اجتماع مجلس الأهلي

شاهد.. دماء ساندرا بولوك بسبب بير بوكس

فيروس سي والرباط الصليبي.. إصابات نحست مروان محسن مهاجم مصر الأول

كيف تابع الفرنسيون خطاب ماكرون .. فيديو وصور

أول تعليق من أصحاب السترات الصفراء على خطاب ماكرون

أبلة فاهيتا ترقص علي مهرجان لأ لأ على الهواء.. فيديو

نص دستة أشرار .. قتلوه وألقوا بجثته فى النيل

أيتن عامر وأشرف زكي في عزاء الفنان أحمد السيد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. نيكول سابا ترتدي فستان زفاف سعره 180 مليون جنيه ..صور

استجابة لـ صدى البلد.. إخلاء شارع الترولى بالمطرية من القمامة.. صور

غادة والي ونجمات الفن والإعلام يتوافدون على ديفيليه هاني البحيري.. صور

بدء ديفيليه هاني البحيري .. وغادة والي لـ صدى البلد: جاية اتفرج.. صور

نجوم الفن في عزاء أحمد السيد بعمر مكرم‎ .. صور

فيديو

للوقاية من مخاطره .. اكتشف أعراض مرض التصلب المتعدد ms .. فيديو
مصطفى فهمى يحتفل مع زوجته بعيد زواجهما الأول .. فيديو
اكتشف أسباب الإصابة بمرض التصلب المتعدد MS
تامر أمين: أفراح الشوارع حفلات لـ العري والإثارة
بث مباشر لخطاب الرئيس الفرنسي ماكرون للشعب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟