الآثار تكشف آخر التطورات فى تحقيقات فيلم الهرم الإباحي

أكد الدكتور مصطفي وزيري، أمين عام المجلس الأعلي للاَثار، أنه سيتم تطبيق أقصى العقوبات على المسئول في واقعة الفيلم الإباحي حالة ثبوت صحته، موضحًا أنه يتم دراسة وتحليل الفيلم من قبل متخصصين للتأكد من صحته، ولكن الصورة التي عرضها الشاب الدنماركي ليست أصلية، "فوتوشوب".



وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، تقديم عمرو أديب، أن صحوة رجال شرطة السياحة والآثار تساهم في منع محاولات شبه أسبوعية من قبل سائحين أجانب بتسلق الأهرامات، موضحًا أن النائب العام يجري تحقيقات واسعة حول المصور الدنماركي، أندرياس هفيد، صاحب الفيديو الإباحي فوق قمة هرم خوفو، وهناك كاميرات مراقبة في منطقة آثار الهرم يتم فحصها ومراجعتها، وتفريغها للتأكد من مدى صحة دخول الشاب الدنماركي المنطقة، وتصويره الفيلم الإباحي من عدمه.



جاءت هذه التصريحات تعليقا على حوار المصور الدنماركي، أندرياس هفيد، صاحب الفيديو الإباحي فوق قمة هرم خوفو، مع صحيفة «إكسترا بلاديت» الدنماركية، الذي كشف من خلاله كواليس التحضير لعمله المشين، الذي أثار عاصفة غضب عارمة في مصر، قائلًا: "الرجل يبحث عن الشهرة، ولم يجد أشهر من الهرم ليروج لنفسه عالميًا".



وأشار إلى أنه سيتم الإعلان للعالم أجمع عن النتائج النهائية لما وصلت إليه التحقيقات في واقعة الفيلم الإباحي.