شاهد.. السلطانة هويام تزور الأهرامات

شاركت الفنانة التركية مريم أوزرلي، المعروفة في الوطن العربي، بالسلطانة هويام، جمهورها عبر "إنستجرام"، بصورة لها خلال زياراتها الأهرامات.وكانت مريم أوزرلى، قد قالت إنها تقوم حاليا بتصوير مسلسل تركى، موضحة أن عملها فى المسلسلات يتم لأول مرة وهذا شئ صعب.وأضافت، خلال لقائها مع برنامج "عرب وود" والمذاع عبر فضائية "روتانا، أنها تقوم بالعمل على مدار 6 أيام بالأسبوع وتظل لساعات طويلة، مشيرة إلى أن تواجدها مع ابنتها وتصوير المسلسل يعتبر أمرا صعبا.وكشفت عن أنها تفضل السينما على الدراما، مؤكدة: أنا أركز على أفلام السينما فى الوقت الحالى موضحة تصوير الفيلم يكون فى أربع أو خمس أسابيع فقط بخلاف الأعمال الدرامية» .يذكر أن مسلسل "عطر الأمس" هو آخر الأعمال المعروضة لمريم أوزرلي في الوطن العربي.