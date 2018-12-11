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5 نصائح للحفاظ على حاسوبك وهاتفك لسنوات وبكفاءة عالية

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:57 ص
صدى البلد
كريم جمال
من منا لا يتمنى أن يحافظ على أجهزته الإلكترونية كـ"الهاتف النقال والحاسوب" لسنوات بنفس الكفاءة، فدائما ما يرتاح الشخص لحاسوبه الذي استخدمه لعدة سنوات، ويشعر بنوع من الألفة معه، وينطبق الأمر على المحمول، ويرجع ذلك الأمر إلى اهتمامنا بتلك الأجهزة للحفاظ عليها، لأن تركها دون اهتمام يعرضها للتلف.

ونرصد في السطور التالية خطوات للحفاظ على هاتفك النقال وحاسوبك من التلف سريعا، واستمراره في العمل معك لسنوات.

1 - النظافة الدورية
عليك دائما ان تسارع الى تنظيف جهازك سواء الحاسوب او الهاتف لمنع تكون الغبار الذي يسبب مشاكل كبيرة لجهازك ويسد مخارجه مما يتسبب في رفع حرارته، وبالتالي يقلل من كفاءته وأحيانا الى تعطله بشكل تام.

2 - التأمين
تتعرض الكثير من الأجهزة في العالم سواء الهواتف النقالة او الحواسيب للإختراق من خلال قراصنة الإنترنت "هاكرز"، ولذلك سعت كافة الشركات الى إيجاد وسيلة لتأمين حسابات عملائها من خطر القرصنة، فعليك ان تسارع الى حماية حسابك ومعلوماتك الشخصية التي من الممكن ان يتم من خلالها إختراق جهازك بكل سهولة، فتأمين حساباتك يعود بالنفع على جهازك وتأمينه.

3 - تحديث التطبيقات والبرامج
تسارع الشركات الى تحديث برامجها وتطبيقاتها بشكل دوري ومستمر للعمل على راحتك والحفاظ على أجهزتك ولتتوافق مع الأجهزة، ولذلك فعليك الإهتمام بتحديث تطبيقاتك وبرامجك بشكل مستمر حتى لا تواجه أى مشاكل او أعطال بها من الممكن ان تؤثر على عمل حاسوبك او هاتفك.

4 - المساحة
يزعجنا جميعا رسالة عدم وجود مساحة كافية التي تظهر على الحاسوب او الهاتف بسبب نقص المساحة لتحديث التطبيقات او استقبال الملفات او التقاط الصور، ولذلك عليك دائما ان تضمن وجود مساحة فارغة لإستخدامها في وقت الحاجة ولعدم إرهاق الجهاز بسبب كثرة التطبيقات التى لا تحتاجها، فمن الضروري إزالة أي تطبيق أو برنامج أو ملفات لا تحتاج إليها لتحافظ على مساحة جهازك.

5 - فحص جهازك لدى المختصين
إذا واجهتك أي مشكلة في جهازك او عطل عجزت عن حله، عليك ان لا تفكر في إصلاحه خارج التوكيل الخاص به، يجب عليك التوجه الى أقرب فرع لتوكيلك وعمل الصيانة اللازمة بداخله فهم من صنعوه وهم أدرى بمشاكله ومدربون على حلها.
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