إصابة رئيس مدينة رشيد السابق بأزمة قلبية فور صدور قرار بحبسه

أصيب "ج. ز" رئيس مدينة رشيد السابق بأزمة قلبية عقب قرار نيابة شمال دمنهور بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة توصيل مرافق لأحد المنازل التي تم بناؤها على أرض زراعية بالمخالفة للقانون، وتم نقله للعناية المركزة بمستشفى رشيد.



وكانت نيابة شمال دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار محمود غالى، مدير النيابة، قد قررت حبس "ج. ز" رئيس مدينة رشيد السابق، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بتوصيل المرافق لأحد المنازل التي تم بناؤها على أرض زراعية بالمخالفة للقانون، وذلك فى البلاغ المقدم من المواطن "ع.ع" رقم 2235 لسنة 2018 إدارى رشيد بحصر تحقيق رقم 291 لسنة 2018 والذى اتهم فيه رئيس مدينة رشيد السابق بتوصيل مرافق لمنزل مخالف لمبنى على أرض زراعية وصادر له قرار إزالة بقرية الشماسمة بمركز رشيد، ومخاطبته شركتى المياه والكهرباء لتوصيل المرافق للمنزل.