النائب البريطاني بلانت يبعث رسالة بعدم الثقة في ماي للجنة بحزب المحافظين

ذكرت صحيفة تايمز أن النائب في البرلمان البريطاني كريسبين بلانت بعث رسالة بعدم الثقة في رئيسة الوزراء تيريزا ماي يوم الاثنين إلى لجنة مكلفة بسباقات الزعامة في حزب المحافظين ليصبح النائب السادس والعشرين في الحزب الذي يقدم على هذه الخطوة.



ويجرى تصويت على طرح الثقة في ماي إذا كتب 48 نائبا من المحافظين رسائل تطالب بذلك إلى جراهام برادي رئيس "لجنة 1922" بالحزب التي تمثل النواب الذين ليس لديهم وظائف حكومية.



ونقلت الصحيفة عن بلانت قوله "أريد أن أشجع أولئك الذين يفكرون في الأمر.. أن يفعلوه".



وأرجأت ماي الاثنين تصويتا مقررا بشأن اتفاقها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي في ظل احتمال رفضه "بهامش كبير". وأبلغ زملاء ماي رئيسة الوزراء بأنها ستواجه هزيمة برلمانية إذا مضت قدما في التصويت الذي كان مقررا له اليوم الثلاثاء.



وفتح قرار ماي، الذي جاء عشية الموعد المحدد لإجراء التصويت، الباب أمام مجموعة من النتائج المحتملة التي تتراوح بين خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق، أو إبرام اتفاق في اللحظة الأخيرة قبل أسابيع من الموعد المقرر للانسحاب في 29 مارس، أو إجراء استفتاء ثان على الخروج.