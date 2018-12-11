المؤبد لعاطلين لاتجارهما فى المخدرات بالجيزة

عاقبت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد نصر سيد، وعضوية المستشارين علاء الدين مرعى، وأشرف الهوارى، وأحمد ذكى المنوفى، عاطلين بالسجن المؤبد، وتغريمهما 100 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة.



وكانت النيابة العامة بالجيزة أحالت القضية رقم 23771 لسنة 2017، المتهم فيها كل من سلام عبد العليم محمد، ومحمد عبد العاطى عبد الكريم، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهما بالاتجار فى مخدر الحشيش والترامادول، بالجيزة.

