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مجدي الجلاد: مش أي صحفي يقدر يبقى إعلامي

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 03:46 م
صدى البلد
عمر سلامة
قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، إن هناك كما هائلا من مصادر المعلومات في الآونة الأخيرة تساعد الصحفيين الجدد على تنمية مهاراتهم.

وشدد "الجلاد" على هامش الندوة المقامة اليوم، الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، على ضرورة توخي الحذر والدقة في استخدام المعلومات وانتقاء المعلومات الصحيحة، مؤكدًا أن أغلب المعلومات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة.

وذكر أن هناك فارقًا كبيرًا بين مهنة الصحافة والصحافة كصناعة؛ لأن الصحافة كصناعة يجب أن تقوم على أسس علمية واقتصادية وليس على الموهبة فقط، وقال: "مش أي صحفي يقدر يتحول لإعلامي".
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