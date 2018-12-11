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رئيس الوزراء يشهد احتفالية توقيع عقد إنشاء مشروع سد ستيجلر جورج في تنزانيا

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:42 م
مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع
غادر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء اليوم، مطار القاهرة الدولي، متوجهًا إلي تنزانيا للمشاركة في احتفالية توقيع عقد إنشاء مشروع سد ستيجلر جورج لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجي، والفائز به التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك.

ويرافقه خلال الزيارة وفد رفيع المستوى يضم الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وعدد من المسئولين ورجال الصناعة والمستثمرين.
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