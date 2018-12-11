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منوعات

سفارة بريطانيا بروسيا تعلن عن وظيفة غريبة

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 07:11 م
صدى البلد
كريم جمال
أعلنت السفارة البريطانية في روسيا على "فيسبوك"، عن وجود فرصة عمل غير عادية للجادين، وهي مشرف على جزيرة ليهو الصغيرة.

وبحسب سبوتنيك، تضمن مهام المشرف على مراقبة النظام في الجزيرة وإصلاح البيت الموجود هناك بالإضافة لمرافقة الجولات السياحية إلى أنقاض دير سانت ماري الذي بني في القرن الثاني عشر.

تقع الجزيرة في القناة الإنجليزية، في أقصى غرب جزر النورماندي ويمكن الوصول لها بالقارب أو مشيا على الأقدام عند حدوث المد المنخفض في منطقة جونيرسي المجاورة.

وقالت السفارة إنه توجد جميع وسائل الراحة على الجزيرة من منزل مجهز ومرآب للسيارات وجرار آلي، بالإضافة لحديقة لزراعة الخضراوات وحمام للسباحة.
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