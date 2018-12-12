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أخبار البلد

رئيس الوزراء يصل إلى تنزانيا لحضور توقيع عقد سد ستيجلر

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 12:00 ص
مصطفى مدبولي - رئيس
مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
محمود مطاوع
وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى دولة تنزانيا لحضور توقيع عقد مشروع سد ستيجلر جورج المقرر له غدا الأربعاء الذى تنفذه هناك شركة المقاولون العرب، حيث رافقه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و محمد عبد العاطي وزير الري و محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب.

ومن المقرر أن تنفذ شركة المقاولون العرب السد بجميع مراحله بالتعاون مع شركة السويدى التى ستتولى تنفيذ محطة كهربائية ضمن المشروع.

وكانت المقاولون العرب، قد فازت في مناقصة لتصميم وبناء سد ستيجلر جورج الضخم والذي سيتم تأسيسه على ضفاف سد الروفيجي بتنزانيا وتعتبر تنزانيا السد واحدا من أهم المشروعات الوطنية لتوليد الطاقة، واختيار شركة مصرية لتنفيذه يعد ثقة كبيرة في القدرات المصرية.

وكشف المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن سد "ستيجلر جورج" الذى فازت الشركة بمناقصة إنشاؤه مؤخرا بتنزانيا على نهر روفيجى تصل تكلفته الاستثمارية إلى نحو 3 مليارات دولار تقريبا وتموله الحكومة التنزانية بالكامل.

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