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رياضة

تريزيجية يقود هجوم قاسم باشا في مواجهة بشكتاش

السبت 22/ديسمبر/2018 - 06:54 م
تريزيجية
تريزيجية
عمرو ابوبكر
أعلن مصطفى دينزلي، المدير الفني لفريق قاسم باشا التركي المحترف ضمن صفوفه النجم الدولي المصري محمود تريزيجيه، عن التشكيل الرسمي لفريقه، لخوض مواجهة بشكتاش التي تنطلق بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدوري التركي.

ويتواجد المحترف المصري، محمود حسن تريزيجيه، في التشكيل الأساسي لقاسم باشا، في مباراة الليلة.

وجاء تشكيل قاسم باشا، في مباراة اليوم على النحو التالي:

حراسة المرمى: رمضان كوز

خط الدفاع: صيام بن يوسف – فيسيل ساري – أوليفيه فينيو – ستراهيل بوبوف

خط الوسط: لوريت ساديكو – جوزوي سا– ديفيد بافيلكا - كويتا

خط الهجوم: محمود تريزيجيه – مباي دياني

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