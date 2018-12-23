ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الأهلي يتأهل بشق الأنفس إلى دور المجموعات بأبطال إفريقيا .. فيديو

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:54 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى التأهل إلى دور المجموعات من بطولة دورى أبطال إفريقيا على حساب جيما أبا جيفار الإثيوبى رغم هزيمته فى مباراة اليوم بهدف دون رد والتى أقيمت بينهما فى إياب دور الـ32 من منافسات المسابقة .

وجاء التأهل إلى دور المجموعات بمجموع المباراتين بعد أـن كان الاهلي قد فاز فى مباراة الذهاب بهدفين دون رد والتى أقيمت بينهما بملعب برج العرب .

جاءت المباراة قوية وجيدة من جانب فريق جيما ابا جيفار ونجح فى الااستحواذ الجيد على أغلب أوقاتها نتيجة المستوى الجيد الذى أدى به لاعبوه.

ترشيحاتنا

8 أسرار لزيادة حرق الدهون.. الثالثة ستفاجئك

في عيد ميلاده.. أجرأ تصريحات جورج وسوف: بشار الأسد تاج راسي وأصالة اسم على غير مسمى

بهذه الكلمات.. أمير سعودي يرد على الدعوات المطالبة بالتحالف مع تركيا

الأهلي يتأهل بشق الأنفس إلى دور المجموعات بأبطال إفريقيا .. فيديو

خالد بيومي مهاجما ثروت سويلم: ربنا يعين الجميع أنهم قادرين يستحملوكم

هدايا صلاح من نجريج إلى ليفربول.. بابا نويل المصري صانع السعادة للجميع

العثور على جثة شاب مقتولاً بعدة طعنات بالمنوفية

بث مباشر .. مباراة الأهلي وجيما الإثيوبى بدورى أبطال إفريقيا

هاشتاج #الشعب_التركي_يتظاهر_ضد_اردوغان يتصدر.. ومغردون: نتيجة لمن يرتمي في حضن إيران

منة فضالي في جلسة تصوير جديدة: العمر مجرد رقم

تحذير شديد اللهجة من اتحاد الكرة المصري لرؤساء الأندية

على الطريقة المصرية.. ميجان ميركل ترتدي كف وفص أزرق للوقاية من الحسد.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدء تصوير مسلسل أحمد السقا ولد الغلابة.. صور

10 تصميمات × 100 سنة.. هكذا تغير شكل فستان الزفاف خلال قرن

بالأسماء .. شخصيات النجوم في فيلم علاء الدين الجديد لويل سميث ومينا مسعود

تصفية خلية إرهابية في العريش والقضاء على 14 من عناصرها.. صور

انتشار أمني في الشوارع لتأمين احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة.. صور

فيديو

ياسر رزق: مؤتمر أخبار اليوم يسعى لاستخلاص توصيات تدعم الاقتصاد المصري
رئيس الوزراء: إطلاق أول خريطة استثمارية شاملة للقطاع الصناعي بالمحافظات
بقانون وأكاديمية ومشاركة وجدانية.. هكذا احتفى الرئيس السيسي بعام ذوي الإعاقة
محافظ جنوب سيناء: بعض الدول تحاربنا لتأخذ نسبتنا من السياحة .. فيديو
سيطرة جيدة للأهلي في أول 15 دقيقة من مباراته أمام بطل إثيوبيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلغاء تدريس مادة التربية الدينية بالمدارس؟

هل تؤيد مقترح إلغاء تدريس مادة التربية الدينية بالمدارس؟