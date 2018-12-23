الأهلي يتأهل بشق الأنفس إلى دور المجموعات بأبطال إفريقيا .. فيديو

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى التأهل إلى دور المجموعات من بطولة دورى أبطال إفريقيا على حساب جيما أبا جيفار الإثيوبى رغم هزيمته فى مباراة اليوم بهدف دون رد والتى أقيمت بينهما فى إياب دور الـ32 من منافسات المسابقة .



وجاء التأهل إلى دور المجموعات بمجموع المباراتين بعد أـن كان الاهلي قد فاز فى مباراة الذهاب بهدفين دون رد والتى أقيمت بينهما بملعب برج العرب .



جاءت المباراة قوية وجيدة من جانب فريق جيما ابا جيفار ونجح فى الااستحواذ الجيد على أغلب أوقاتها نتيجة المستوى الجيد الذى أدى به لاعبوه.



