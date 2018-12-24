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ديني

كيفية المحافظة على الصلاة وعدم تركها

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 12:32 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ عبدالعجمى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان عليه صلوات فائتة فيجب عليه أن يقضيه لأنها تعتبر دينا فى رقبته إلى أن يقضيها.

وأضاف العجمى، فى إجابته على سؤال «صلاتى متقطعة فكيف أحافظ على الصلاة وكيف أصلى ما فاتنى ؟»، قائلاً "ننصحه بأن يسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق فقال موسى عليه السلام للخضر (عظنى قال يا موسى يا بن عمران يسر الله لك طاعتك)، فليست المسألة مهارة ولا شطارة إنما هى توفيقاً من الله عز وجل.

وأشار إلى أن من كان غير منتظم فى الصلاة أن يصاحب من ينهض حاله فالرفقة الصالحة تؤثر فقد يستحى من هذا ويخجل من هذا ثم يوفقه الله الى الثبات فى الصلاة وبعد ذلك يعلم أن الصلاة فرض لا تسقط بحال من الأحوال وعليه أن يتذكر أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة هي الصلاة.

وبيًن أن ما فاته من صلوات فعليه قضائها وجوباً لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك).

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