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ديني

الحبيب علي الجفري: ذكرى ميلاد المسيح تشعرنا أننا أمام يوم من أيام الله

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 07:07 ص
الحبيب علي الجفري
الحبيب علي الجفري
قال الداعية الإسلامى، الشيخ الحبيب علي الجفرى، إن ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام، تجعلنا نستشعر أننا أمام يوم من أيام الله.

وأوضح الجفري، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديو "انستجرام": "عندما تأتى ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام، فإننا نستشعر أننا أمام تذكر يوم من أيام الله، تميّز بمعجزة عظيمة فى مولده الشريف ارتبطت بمعنى السلام الذى نحن فى أشد الحاجة إليه فى هذه الأيام".

وتابع : "نعم فقد جعل الله السيد المسيح رمزًا للسلام فى هذا العالم، ألم يقُل تعالى على لسان السيد المسيح: "وَالسَّلامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيٍّا"، فهذا وَحدَه سبب كافٍ لأن أفرح بهذه الذكرى الشريفة بغض النظر عن التدقيق فى ضبط تاريخها عندنا أو عند غيرنا أو اختلاف الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت أو غيرهم حول التحديد الدقيق للمناسبة، لأن الأمر غير متعلق بذات اليوم بل بالمعنى الذى يرمز إليه.

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