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رياضة

بوادر أزمة بين محمد صلاح وليفربول.. الريدز يستهدف ضم لاعب إسرائيلي

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:42 م
صدى البلد
القسم الرياضي
تلوح في الأفق بوادر أزمة بين النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، وإدارة ناديه، بسبب رغبتها في التعاقد مع لاعب إسرائيلي.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" النمساوية، أن إدارة الريدز تستهدف التعاقد مع مؤنس دبور لاعب ريد بل سالزبورج ومنتخب إسرائيل.

وأضافت الشبكة، أن باري هانتر كشاف فريق ليفربول، نشر صورة له مع اللاعب الإسرائيلي، وهو ما زاد التكهنات، باقترابه من الانضمام للريدز.

وشارك دبور في 30 مباراة مع سالوبورج هذا الموسم في مختلف المسابقات، سجل خلالهما 20 هدفًا، وصنع 6 آخرين.

وفي حال تعاقد ليفربول مع اللاعب الإسرائيلي، فإن النجم االمصري محمد صلاح قد يغادر صفوف الريدز، بسبب العداء الأبدي بين العرب وإسرائيل.

يذكر أن محمد صلاح أثار غضب الجماهير الإسرائيلية، عندما كان لاعبًال لفريق بازل السويسري 2013، حيث رفض اللاعب المصري مصافحة لاعبي مكابي تل أبيب، قبل إنطلاق المباراة التي جمعت الفريقين، على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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