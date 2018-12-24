دير شبيجل: تركيا المستفيد الأكبر من الانسحاب الأمريكي من سوريا

قالت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، اليوم، إن تركيا هي المستفيد الأكبر من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسحب قواته من الأراضي السورية قبل يومين، والذي واجه انتقادات عدة.



ولاقي هذا القرار ترحيبا كبيرا من الجانب التركي، إذ يعطيه "الضوء الأخضر" بالتعامل مع المتمردين الأكراد في سوريا، ناهيك عن الكلمة العليا التي ستكون له، حسبما ذكرت المجلة.



وبدأت تركيا، االيوم الإثنين، بالفعل في تعزيز مواقعها على جانبي الحدود مع سوريا.



وذكرت الرئاسة التركية أن الرئيس، رجب طيب أردوغان، ونظيره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفقا في اتصال هاتفي، أمس الأحد، على التنسيق العسكري والدبلوماسي لمنع حدوث أي فراغ في السلطة مع انسحاب الولايات المتحدة من سوريا.



ونشر ترامب اليوم تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بأن الانسحاب سيكون بطيئا ومنسقا للغاية، وذلك في محاولة منه لتبديد الاتهامات الموجه له بعدم دراسة القرار بالشكل الكافي والعجلة به.