ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

دير شبيجل: تركيا المستفيد الأكبر من الانسحاب الأمريكي من سوريا

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 06:49 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
القسم الخارجي
قالت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، اليوم، إن تركيا هي المستفيد الأكبر من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسحب قواته من الأراضي السورية قبل يومين، والذي واجه انتقادات عدة.

ولاقي هذا القرار ترحيبا كبيرا من الجانب التركي، إذ يعطيه "الضوء الأخضر" بالتعامل مع المتمردين الأكراد في سوريا، ناهيك عن الكلمة العليا التي ستكون له، حسبما ذكرت المجلة.

وبدأت تركيا، االيوم الإثنين، بالفعل في تعزيز مواقعها على جانبي الحدود مع سوريا.

وذكرت الرئاسة التركية أن الرئيس، رجب طيب أردوغان، ونظيره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفقا في اتصال هاتفي، أمس الأحد، على التنسيق العسكري والدبلوماسي لمنع حدوث أي فراغ في السلطة مع انسحاب الولايات المتحدة من سوريا.

ونشر ترامب اليوم تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بأن الانسحاب سيكون بطيئا ومنسقا للغاية، وذلك في محاولة منه لتبديد الاتهامات الموجه له بعدم دراسة القرار بالشكل الكافي والعجلة به.

ترشيحاتنا

محمد صلاح ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين فى العالم

بعد قتل أبناء شقيقة زوجته.. حداد سوهاج: خططت للجريمة في 5 أيام وجرح بيدي كشفني ..صور

متحدو الإعاقة يشاركون دنيا سمر غانم في أغنية نفس الحروف.. فيديو

حكاية آخر أنثى وحيد قرن في إفريقيا .. مصر حافظت عليها 30 سنة.. فيديو

أزمة جديدة تضرب الجبلاية بسبب مباراة الزمالك والإسماعيلي

الفنانة نشوى مصطفى لـ السيسي: ربنا ينصرك ويرزقك برزقنا.. فيديو

تأييد حبس مراسل أبلة فاهيتا 6 أشهر بتهمة الإساءة لجهاز الشرطة

مجموعات قوية مرتقبة للأهلي والإسماعيلي بدوري أبطال إفريقيا

صدى البلد فى مغامرة داخل مقبرة رئيس القضاة بسقارة.. 60 صورة

شاهد.. بيت لحم تستعد للاحتفال بعيد الميلاد المجيد

6 نصائح للأقباط خلال احتفالات عيد الميلاد

السيسي يشهد فيلم "أول مرة" عن إبداعات ذوي القدرات في العمل.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم الإعلامي ممدوح الشناوي.. صور

كيت VS ميجان.. اختلاف الثقافة والشخصية السر وراء التوتر بين الدوقتين

وزير الخارجية يشارك في مبادرة "100 مليون صحة" .. فيديو وصور

تفاصيل نتائج موسم بعثة جامعة شيكاجو في تل ادفو ..صور

أوزجي جوريل ترفع شعار الأناقة الكلاسيكية

فيديو

السيسي يقف لتحية متحدي إعاقة خلال عرض الأزياء.. فيديو
نوال الكويتية تطرح أغنية أنا إنتي.. فيديو
السيسي: تحية من القلب لأبنائي وبناتي من ذوي الاحتياجات الخاصة.. فيديو
السيسي: توفير كود الإتاحة لمتحدي الإعاقة في الصحة والرياضة والإسكان.. فيديو
السيسي: إحصاء شامل لمتحدي الإعاقة لمعرفة مجالات تفوقهم واحتياجاتهم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟