شهران على الشامل تعويضا لـ130 عاملا بشركة توقف نشاطها

نجحت جهود وزارة القوى العاملة ممثلة فى مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق وإدارة شرك ميناس للمشروعات الاستثمارية فى إبرام اتفاقية عمل جماعية، يستفيد منها 130 عاملًا فى منحهم تعويضا عن توقف نشاط الشركة .





وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان إن الاتفاقية نصت على صرف تعويضا لـ130 عاملا بواقع أجر شهرين عن الشامل لكل عامل أمضى فى الخدمة أقل من عشرة سنوات ، وصرف أجر ثلاثة أشهر على الأجر الشامل للعاملين القدامى على أن يتم صرف هذه المستحقات فى مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية .





وقعت الاتفاقية تحت رعاية باتعة محمد أمين مدير المديرية وصبحى جرجس ملك مدير إدارة علاقات العمل وإيناس لبيب إبراهيم موجه العلاقات بالمديرية ، وعن النقابة العامة ممدوح محمدى بصفته رئيس النقابة ، وعن الشركة أيمن نبيل كيرلس رئيس مجلس إدارة الشركة .



