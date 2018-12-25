أشرف صبحي يتفقد عددا من المنشآت الشبابية والرياضية بالفيوم

يتفقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم، الثلاثاء، عددا من المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة الفيوم، حيث سيزور مراكز طامية وإطسا والفيوم لوضع حجر أساس منشآت رياضية، كما سيزور الوزير مراكز شباب واستاد الفيوم الرياضى ويعقد مؤتمرا بنادى قارون مساءً.



يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لجميع المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى محافظات الجمهورية، والوقوف على سير العمل ومعالجة أوجه القصور والضعف التي تواجه تلك المنشآت.



ويرافق وزير الشباب والرياضة فى الزيارة كل من، المهندس أشرف رشاد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وأعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ويكون فى استقبالهم اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم.