بدء احتفال الآثار بإصدار الميدالية التذكارية لمسار العائلة المقدسة

انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، الاحتفالية التي تنظمها وزارة الآثار ممثلة في قطاع الأثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالتعاون مع مصلحة سك العملة، بمناسبة إصدار ميدالية تذكارية لتوثيق وتخليد مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.



الاحتفالية تقام في قصر المانسترلي، بحضور الدكتور مصطفى أمين مساعد وزير الآثار، ود.جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، واللواء عبد الرؤوف أحمدي رئيس مصلحة صك العملة، وشريف حازم مستشار وزارة المالية.



يأتي ذلك في إطار تعاون وزارة الآثار مع عدة جهات لتوثيق مسار رحلة العائلة المقدسة، والذي يتضمن أكثر من 27 نقطة في عدة محافظات.





