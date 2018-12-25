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أخبار العالم

روسيا تختبر غواصة روبوتية جديدة تعمل بالطاقة النووية

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 02:01 م
صدى البلد
أ ش أ
بدأت روسيا اختبار آلة عسكرية جديدة معروفة باسم "بوسيدون"، وهي عبارة عن غواصة روبوتية خالية من الطاقم البشري تعمل بالطاقة النووية.

وقال مصدر في مجمع الصناعات العسكرية - في تصريحات بثتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - إن هذه الغواصة لديها القدرة على حمل السلاح النووي..مشيرا إلى أن الغواصة بدأت مرحلة من اختبارات تُجرى تحت الماء للتثبت من أداء المفاعل النووي الذي يُنتج الطاقة اللازمة لتسييرها.

ووصفت مصادر أجنبية الغواصة الجديدة بأنها "طوربيد يوم القيامة" الذي يستطيع أن يدمر مدنا ساحلية وحاملات طائرات معادية بواسطة الإعصار الناتج من انفجار نووي.

يشار إلى أنه بإمكان غواصة "بوسيدون" التي يبلغ طولها 19 مترا ويقدّر عرضها بـ2 متر تقريبا عبور أي محيط، إذ تُقدَّر سرعتها بـ70 عقدة في الساعة؛ وهي سرعة تفوق سرعة الغواصات والطوربيدات العادية.

وتستطيع "بوسيدون" السير تحت الماء مبتعدة بمسافة كيلومتر عن سطح الماء وهو ما لا تقدر عليه الغواصة العادية.

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