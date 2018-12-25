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تعليم

التحقيق مع موظفين بالمعهد الفني الصناعي لعدم منع الطلاب من الغش بالامتحانات

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 04:15 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
تفقد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، كل من المعهد الفنى الصناعى بالمطرية، والمعهد الفنى الصناعى بشبرا، والمعهد الفنى الصناعى "معهد الصحافة"، تنفيذا لتوجيهات د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمتابعة سير العمل بصورة مستمرة بالمعاهد الحكومية والخاصة التابعة للوزارة؛ للاطمئنان على سير الامتحانات.

وأشار السيد عطا، إلى أنه خلال زيارته المفاجئة، رصد عدد من حالات الغش خلال تفقده للجان، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب، وإحالة عدد من موظفى المعهد الفنى الصناعى بالمطرية للتحقيق لتقاعسهم عن أداء وظيفتهم خاصة خلال فترة الامتحانات.

وطالب السيد عطا، إدارات تلك المعاهد بالالتزام والتشديد على أعمال الامتحانات فى منع حدوث حالات غش أو وجود أى أجهزة تليفونات محمولة أو سماعات مع الطلاب أثناء الامتحانات.

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى أن الوزارة مستمرة فى زياراتها المفاجئة للمعاهد الحكومية والخاصة خلال فترة الامتحانات للتأكد من انتظام سير عملية الامتحانات ومدى انتظام العمل داخل اللجان.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالى تضم 162 معهدا عاليا، وقرر المجلس الأعلى للمعاهد العليا تطبيق نظام التصحيح الإلكتروني بجميع المعاهد بدءًا من الفصل الدراسى الجارى أسوة بالجامعات الحكومية.

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