بروتوكول تعاون بين راعي مصر والأورمان بـ100 مليون جنيه

وقعت مؤسسة "راعي مصر" للتنمية، بروتوكول تعاون مع جمعية الأورمان، بمقر جمعية الأورمان بالمهندسين.





وعن تفاصيل البروتوكول فقد تم بحوالي ١٠٠ مليون لتطوير محافظات الصعيد وعشوائيات القاهرة، ويشمل البروتوكول إجراء 1000 عملية رمد، و500 عملية قلب، و500 طرف صناعي، وتجهيز 400 عروسة يتيمة، كما أن هناك مشاركة بالمناصفة بين الهيئتين في بناء مساكن الفقراء والمعدمين.



