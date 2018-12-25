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أخبار البلد

بروتوكول تعاون بين راعي مصر والأورمان بـ100 مليون جنيه

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 03:58 م
صدى البلد
عدسة : عمرو سيد
وقعت مؤسسة "راعي مصر" للتنمية، بروتوكول تعاون مع جمعية الأورمان، بمقر جمعية الأورمان بالمهندسين.

وعن تفاصيل البروتوكول فقد تم بحوالي ١٠٠ مليون لتطوير محافظات الصعيد وعشوائيات القاهرة، ويشمل البروتوكول إجراء 1000 عملية رمد، و500 عملية قلب، و500 طرف صناعي، وتجهيز 400 عروسة يتيمة، كما أن هناك مشاركة بالمناصفة بين الهيئتين في بناء مساكن الفقراء والمعدمين.

جاء ذلك في حضور القائمين على مؤسسة "راعي مصر" وهم: الدكتورة ليلى إسكندر الوزيرة السابقة لشئون البيئة، والمهندس مدحت أبو زيد الاستشاري الهندسي لمجلس الوزراء والمستشار أمير رمزي رئيس محكمة الجنايات ورئيس مجلس إدارة مؤسسة، كما حضر الفنان هاني رمزي، ومثّل جمعية الأورمان المهندس حسام القباني، ولفيف من القائمين على الجمعية.

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