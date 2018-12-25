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حوادث

استرداد 444.5 فدان من أملاك الدولة بقريتين بالبحيرة.. صور

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 08:21 م
إسترداد 444.5 فدان
إسترداد 444.5 فدان من أملاك الدولة بقريتين بالبحيرة
جمالات الدمنهورى
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بمشاركة الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود من تنفيذ حملة مكبرة لاسترداد أراضى الدولة المتعدى عليها من الأهالى وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بنطاق قرية صفط خالد التابعة لمجلس قرية أرمانيا.

قاد الحملة المهندس صلاح مسعود رئيس مركز ومدينة إيتاي البارود واللواء عبدالحميد حمودة مساعد مدير أمن البحيرة والعميد محمد زايد مأمور مركز ايتاي البارود والرائد إسلام السعدني رئيس المباحث والمقدم حازم الشيخ مفتش المباحث.

تمكنت الحملة من تنفيذ قرار تمكين واسترداد 381 فدان و16 قيراط من الأوقاف إلى مزارع صفط خالد قطاع الإنتاج مركز البحوث بمساحة إجمالية 444.5 فدان.

شملت الحملة إزالة تعديات على 48 فدانا و5 قراريط بقرية زرزورة التابعة لايتاي البارود وتم تسليم 48 فدانا و5 قراريط الي مديرية الزراعة، وفي قرية صفط خالد تم إزالة 15 حالة مبان بزمام قرية صفط خالد و 6 حالات إخلاء سكن إداري.

جاءت الحملة تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بازالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى إطار تنفيذ القانون وتأكيدا على هيبة الدولة.

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وإزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين عن القانون والحفاظ علي الرقعة الزراعية وتنفيذ أحكام القانون.

شارك بالحملة المهندس مبروك قنديل مدير الإدارة الزراعية و عوض الشهاوي خالد الحناوي نائبي رئيس المدينة ومصطفي سويدان رئيس مجلس قرية أرمانيا.

تمت الإزالة وتجريف الأرض من التعديات بالاستعانة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود و من المقرر أن تستمر هذه الحملات حتى يتم استرجاع كافة الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
استرداد 444.5 فدان من أملاك الدولة بقريتين بالبحيرة.. صور
استرداد 444.5 فدان من أملاك الدولة بقريتين بالبحيرة.. صور
استرداد 444.5 فدان من أملاك الدولة بقريتين بالبحيرة.. صور
استرداد 444.5 فدان من أملاك الدولة بقريتين بالبحيرة.. صور
استرداد 444.5 فدان من أملاك الدولة بقريتين بالبحيرة.. صور
استرداد 444.5 فدان من أملاك الدولة بقريتين بالبحيرة.. صور
استرداد 444.5 فدان من أملاك الدولة بقريتين بالبحيرة.. صور
استرداد 444.5 فدان من أملاك الدولة بقريتين بالبحيرة.. صور
استرداد 444.5 فدان من أملاك الدولة بقريتين بالبحيرة.. صور
استرداد 444.5 فدان من أملاك الدولة بقريتين بالبحيرة.. صور
استرداد 444.5 فدان من أملاك الدولة بقريتين بالبحيرة.. صور
استرداد 444.5 فدان من أملاك الدولة بقريتين بالبحيرة.. صور
استرداد 444.5 فدان من أملاك الدولة بقريتين بالبحيرة.. صور
استرداد 444.5 فدان من أملاك الدولة بقريتين بالبحيرة.. صور
استرداد 444.5 فدان من أملاك الدولة بقريتين بالبحيرة.. صور

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