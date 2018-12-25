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محافظات

شوشة: الإعداد لطرح التجمعات التنموية وسط سيناء لتوطينها

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 11:56 م
اللواء محمد عبد الفضيل
اللواء محمد عبد الفضيل شوشة - محافظ شمال سيناء
أ ش أ
بدأت محافظة شمال سيناء الإعداد لطرح التجمعات التنموية فى منطقة وسط سيناء تمهيدا لتوطينها وتمليك المنازل والأراضي الزراعية بها للمواطنين.

وأكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أنه طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمام الدولة بكافة أجهزتها بتنمية وتعمير سيناء، فقد بدأ اتخاذ الإجراءات الخاصة بتوطين تلك التجمعات خلال الفترة القادمة.

وأعلن المحافظ خلال الاجتماع التنفيذى المصغر لمناقشة إعداد الإعلان وطرح كراسات الشروط أن التجمعات يبلغ عددها 11 تجمعا تنمويا منها 5 تجمعات فى الحسنة بمناطق : أم فروث بالمغارة ، الكيلو 61 ببغداد ، الدفيدف ، النوافعة بالمغفر ، وخشم القاد علاوة على 6 تجمعات فى نخل بمناطق : طويل الحامض ، الخفجة ، النثيلة 1 ، النثيلة 2 ، أبو رصاصة بصدر الحيطان ، وطيبة بالتمد .

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم توزيعها بنسبة 40 % لأبناء الوادى والدلتا، 60 % لأهالى شمال سيناء منها 30 % للقبيلة التى بها التجمع و٣٠% لباقي القبائل السيناوية .. مطالبا اللجنة الخاصة بإعداد الشروط لطرحها بالتيسير على المواطنين من مختلف المناطق ، والتركيز على المزارعين الأصليين ومن يعمل بالزراعة كمهنة أساسية له.

وأكد المحافظ مجددا أن الدولة ستتحمل نسبة ٤٠% من قيمة المرافق والخدمات بينما يتحمل المواطن ٦٠% من القيمة .. مشيرا إلى أن إجمالى المبلغ 629 ألف جنيه "شاملة سعر المنزل 236 ألف جنيه ومساحة 10 أفدنة بسعر 366 ألف جنيه" حيث يقوم المواطن بدفع نسبة 5 % من القيمة الإجمالية للمبلغ ثم بعد فترة سماح لمدة 3 سنوات يتم دفع 20% من القيمة ، وتقسيط باقى المبلغ على 30 عاما.

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