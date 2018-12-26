هنا الزاهد عن مشاركتها في أغنية بابا فين: كنا أطفال هُبل

قالت الفنانة هنا الزاهد، إنها شاركت في الإعلانات للمرة الأولى، عندما كانت في الخامسة من عمرها، متابعة: "انقطعت عن المشاركة فيها؛ لاستكمال الدراسة وحتى دخلت الجامعة".





وأضافت خلال لقائها ببرنامج "حفلة 11"، المُذاع عبر فضائية "ON E"، أن أول عمل فني لعبت فيه دور البطولة كان مسلسل "فرق توقيت"، مع الفنان تامر حسني، موضحة أنه هو السبب الرئيسي في اكتشافها.



