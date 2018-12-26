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هنا الزاهد عن مشاركتها في أغنية بابا فين: كنا أطفال هُبل

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 03:17 ص
الفنانة هنا الزاهد
الفنانة هنا الزاهد
حسام الحارتي
قالت الفنانة هنا الزاهد، إنها شاركت في الإعلانات للمرة الأولى، عندما كانت في الخامسة من عمرها، متابعة: "انقطعت عن المشاركة فيها؛ لاستكمال الدراسة وحتى دخلت الجامعة". 

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "حفلة 11"، المُذاع عبر فضائية "ON E"، أن أول عمل فني لعبت فيه دور البطولة كان مسلسل "فرق توقيت"، مع الفنان تامر حسني، موضحة أنه هو السبب الرئيسي في اكتشافها.

وعن مشاركتها في كليب أغنية "بابا فين"، أثناء طفولتها، قالت هنا الزاهد: "حاجة حرام، واحدة هبلة واقفة، وأنا برقص، كنا أطفال هبل، أنا مقولتش لحد إن ده أنا".

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