طريقة سهلة لعمل الكيك بمذاق لا يقاوم

جددى فى طريقة تقديم الكيك وقدميه لأسرتك بمذاق مختلف على طريقة الشيف إلهام فتحي..
المقادير لتحضير الكيك ..
3 بيضات
كوب سكر
2 ملعقة كبيرة فانيلا
كوب عصير الأناناس
2 ونصف كوب دقيق
كوب زيت نباتي
2 ملعقة كبيرة بكينج باودر
زبدة
سكر بني
علبة شرائح أناناس
طريقة التحضير
تدهن صينية بالزبدة وابدئى فى رش السكر البنى ثم ترتب شرائح الاناناس
يخفق البيض مع السكر و الفانيليا جيدًا حتى يصبح متل الكريمة و يضاف عصير الاناناس والزيت ثم يخفق جيدًا.
يخفق الدقيق مع الباكنج باودر و يصب فوق شرائح الاناناس ويدخل فرن ساخن ويخرج ويترك ليبرد ثم تقلب وتقدم.