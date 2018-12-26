طريقة سهلة لعمل الكيك بمذاق لا يقاوم

جددى فى طريقة تقديم الكيك وقدميه لأسرتك بمذاق مختلف على طريقة الشيف إلهام فتحي..





المقادير لتحضير الكيك ..





3 بيضات

كوب سكر

2 ملعقة كبيرة فانيلا

كوب عصير الأناناس

2 ونصف كوب دقيق

كوب زيت نباتي

2 ملعقة كبيرة بكينج باودر

زبدة

سكر بني

علبة شرائح أناناس





طريقة التحضير

تدهن صينية بالزبدة وابدئى فى رش السكر البنى ثم ترتب شرائح الاناناس

يخفق البيض مع السكر و الفانيليا جيدًا حتى يصبح متل الكريمة و يضاف عصير الاناناس والزيت ثم يخفق جيدًا.