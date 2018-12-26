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مرأة

طريقة سهلة لعمل الكيك بمذاق لا يقاوم

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 02:27 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
جددى فى طريقة تقديم الكيك وقدميه لأسرتك بمذاق مختلف على طريقة الشيف إلهام فتحي..

المقادير لتحضير الكيك ..

3 بيضات
كوب سكر
2 ملعقة كبيرة فانيلا
كوب عصير الأناناس
2 ونصف كوب دقيق
كوب زيت نباتي
2 ملعقة كبيرة بكينج باودر
زبدة
سكر بني
علبة شرائح أناناس

طريقة التحضير
تدهن صينية بالزبدة وابدئى فى رش السكر البنى ثم ترتب شرائح الاناناس 
يخفق البيض مع السكر و الفانيليا جيدًا حتى يصبح متل الكريمة و يضاف عصير الاناناس والزيت ثم يخفق جيدًا.
يخفق الدقيق مع الباكنج باودر و يصب فوق شرائح الاناناس ويدخل فرن ساخن ويخرج ويترك ليبرد ثم تقلب وتقدم.

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