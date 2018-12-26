محافظ الدقهلية يوافق على تنفيذ ورشة عمل للبدء في تنفيذ جمع القمامة من المنبع

وافق الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، على عقد ورشة عمل للبدء في تنفيذ جمع القمامة من المنبع بمشاركة المجتمع المدني وعدد من الجمعيات الأهلية.



فيما طلب محافظ الدقهلية الإسراع في وضع خطط جمع القمامة من المنبع موضوع التنفيذ مع الاستعانة بعمال النظافة التابعين للمحافظة، وكذلك استغلال الأجهزة والمعدات المملوكة للأحياء في تنفيذ المنظومة المقترحة.



كما أعلن المحافظ عن استغلال جميع إمكانيات الأجهزة التنفيذية في المحافظة في تحقيق نقلة يشعر بها المواطنون الذين نطالبهم بالمساعدة على إنجاح منظومة جمع القمامة من المنبع من خلال عدم إلقاء القمامة في الشوارع، مؤكدا قدرة الأحياء في مدينة المنصورة على تنظيف شوارع المدينة بالمعدات والأجهزة التي تملكها.